2019-06-11T11:38:49+03:00
Общество

Почта Донбасса выпустила марку с легендой ФК «Шахтер» Виталием Старухиным

Также госпредприятие выпустило стилизованный конверт и специальный почтовый штемпель, посвященные футболисту
Екатерина Сорока
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Виталий Старухин изначально был подающим надежды вратарем, который позже перешел в защитники. И впоследствии стал гениальным нападающим. Фото: postdonbass.comВиталий Старухин изначально был подающим надежды вратарем, который позже перешел в защитники. И впоследствии стал гениальным нападающим. Фото: postdonbass.com
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Сегодня предприятие «Почта Донбасса» выпустила марку, конверт и специальный почтовый штемпель, посвященные легенде футбольного клуба «Шахтер» Виталию Старухину. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

— На художественной почтовой марке № 149 «Старухин В.В. 1949 — 2000» размещены фотографии легендарного форварда, а также присутствует изображение именной звезды Виталия Старухина на Аллее Славы футбольного клуба «Шахтер». Традиционно обозначен год выпуска и указана номинальная стоимость марки в размере 18 рублей. Тираж — 50 тысяч экземпляров, — говорится в сообщении.

Стилизованный портрет также украшает изображение Виталия Старухина. Прямо посередине находится его знаменитый шарж из газеты «Труд». Напечатан он на фоне футбольного поля и ворот голкипера.

С сегодняшнего дня купить лимитированные марку и конверт с легендой футбола можно в любом отделении «Почты Донбасса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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