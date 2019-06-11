В Луганске два человека умерли из-за грибного отравления

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-11T11:09:37+03:00

Они отравились грибами, которые внешне были похожи на сыроежки

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8 июня в больницу поступили три человека с острым бытовым отравлением грибами, которые внешне напоминают съедобные сыроежки. Двоих пациентов спасти не удалось. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

— 57-летняя жительница Луганска в лесополосе в районе квартала Южный собирала грибы, предположительно — сыроежки. Придя домой, женщина отварила грибы, затем пожарила и употребила в пищу вместе с 62-летним братом и 35-летним сыном, — говорится в сообщении.

Через час после еды члены семьи почувствовали головокружение и тошноту. У них началась повышенная потливость и резко ухудшилось зрение.

Поняв, что симптомы похожи на отравление грибами, они предприняли попытку промывания желудка и вызвали скорую. Когда медики приехали, они установили неутешительный диагноз: острое бытовое отравление грибами в тяжелой степени (токсичная фаза).

Еще через сутки в отделении больницы состояние пациентов снова ухудшилось. Двоих людей спасти не удалось. А самочувствие 35-летнего мужчины на данный момент оценивается, как отравление средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU