2019-06-11T09:39:55+03:00
Звезды

В Донецке состоялась премьера военной драмы «Донбасс. Окраина»

Драма основана на реальных событиях августа 2014 года
Екатерина Сорока
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С 12 июня картина поступит в широкий прокат кинотеатров России. Фото: echo.msk.ruС 12 июня картина поступит в широкий прокат кинотеатров России. Фото: echo.msk.ru
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10 июня в Донецке в кинотеатре «Звездочка» прошла премьера военной драмы «Донбасс. Окраина». В фильме показали реальную историю людей, которые в августе 2014 года проживали в прифронтовом городе Марьинка.

— Это самая важная для меня премьера. Я волнуюсь, и это очевидно для любого человека. Волнительно приехать к людям, о которых пишешь. Фильм – моя точка зрения на происходящие события, — рассказал режиссер фильма Ренат Давлетьяров.

Режиссер признался, что фильм «Донбасс. Окраина» показали уже в четырех столицах: Лондоне, Париже, Берлине и Москве. И наконец, картина доехала до Республики.

Одними из первых фильм посмотрели Глава ДНР Денис Пушилин, депутаты Народного Совета, члены правительства и другие сотрудники министерств и ведомств.

— Сегодня важное событие для ДНР и Донбасса в целом. Это первый художественный фильм о Донбассе. Снимали документальные фильмы, но художественное восприятие автора может проникнуть глубже. Благодарю автора за проделанную работу, — сказал Денис Пушилин.

Напомним, что фильм «Донбасс. Окраина» - это не документальный фильм. Да, он основан на реальных событиях, но в нем также есть и авторский вымысел.

В центре сюжета находится молодой солдат Андрей Соколов. В августе 2014-го он в составе украинской армии отправляется в зону карательной операции. Спасаясь от обстрелов, он попадает в подвал жилого дома, где также укрываются мирные жители.

Все люди в подвале имеют разные судьбы, мировоззрение и собственную точку зрения на происходящие события. Но их объединяет одно: все они хотят скорейшего окончания войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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