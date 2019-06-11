Девушка-подросток выехала из Енакиево в Кировское и не вернулась обратно

СЕГОДНЯ 08:33 2019-06-11T09:02:02+03:00

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Сотрудники сектора уголовного розыска Кировского горотдела полиции по «горячим следам» установили местонахождение и вернули домой 15-летнюю девушку.

В полицию обратилась местная жительница с просьбой помочь разыскать ее несовершеннолетнюю дочь, которая несколько дней назад выехала из Енакиево в Кировское, но домой не вернулась. Самостоятельные поиски ребенка не принесли результата.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий местонахождение несовершеннолетней было установлено в течение нескольких часов с момента обращения заявительницы. Все это время девушка была у подруги, ее телефон разрядился, и она не смогла сообщить родителям о том, где находится. Противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершалось, - рассказали в ЦОС МВД ДНР.

Начальник службы по делам несовершеннолетних Кировского Андрей Кравец провел с семьей девушки профилактическую беседу о недопущении подобных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU