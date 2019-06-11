Гимнастки из ДНР завоевали 9 медалей на турнире в Казани

СЕГОДНЯ 08:10 2019-06-11T08:14:41+03:00

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Команда Донецкой Народной Республики впервые приняла участие во всероссийском турнире «Огни Казани». В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов из 8 городов России, а среди них 15 спортсменок из ДНР. Девочки соревновались в индивидуальной программе и выполняли групповые упражнения. Несмотря на серьезную конкуренцию, спортсменки показали отличную подготовку. Они завоевали 9 медалей, из них два «золота».

Победительницами стали: София Васильева и Кира Самелюк, «бронза» - у Софии Аксютиной, Софии Левкулич, Елизаветы Нечипуренко, а также в групповых упражнениях. Еще три юные гимнастки вошли в первую шестерку, заняв четыре призовых места в своих возрастных категориях, тем самым заработав рейтинговые баллы для всей команды. Это были Анна Емельянова, Кира Пушилина и Полина Русанова.

- В Казани очень развита художественная гимнастика. Здесь проводили и чемпионат мира по этому виду спорта. И почетно, что нам удалось отличиться там. Нас снова пригласили на этот турнир. После летнего отдыха в сентябре новые старты, - сообщила тренер Донецкой республиканской детско-юношеской спортивной школы «Спартак» Оксана Романова.

ИСТОЧНИК KP.RU