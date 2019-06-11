2019-06-11T05:49:08+03:00
Политика

Обстрелы городов ДНР с 6 по 9 июня: Генпрокуратура открыла пять уголовных дел

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Генпрокуратура открыла пять уголовных дел по фактам обстрелов с 6 по 9 июня. Фото: dnr-live.ruГенпрокуратура открыла пять уголовных дел по фактам обстрелов с 6 по 9 июня. Фото: dnr-live.ru
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Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовные дела в отношении командиров бригад ВСУ, причастных к обстрелам Донбасса с 6 по 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Сорок эпизодов в рамках пяти уголовных дел расследуются в отношении командиров ВСУ, по приказам которых военнослужащие бригад в период с 6 по 9 июня произвели артиллерийские и минометные обстрелы Никитовского и Центрально-Городского районов Горловки, Новоазовского и Тельмановского районов, Ясиноватой и Докучаевска, – сообщили в Генпрокуратуре.

Дела возбуждены в отношении командиров 30-й и 93-й отдельных механизированных бригад, 35-й отдельной бригады морской пехоты и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Ивана Гараза, Дмитрия Брыжинского, Николая Паласа и Валерия Курача соответственно.

Отмечается, что в результате обстрелов пострадали два мирных жителя. К тому же «уничтожено и повреждено семь домов, 13 квартир, семь хозяйственных построек, семь гаражей, трансформаторная подстанция». Повреждения зафиксированы в детском саду, а также на линии электропередачи в селе Безыменное, что привело к обесточиванию ряда населенных пунктов в Приазовье.

Уголовные дела возбуждены и расследуются по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 229 УК ДНР (совершение террористического акта).

ИСТОЧНИК KP.RU

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