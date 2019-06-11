2019-06-11T05:35:16+03:00
Политика

Обстрелы ЛНР: ВСУ открыли огонь по Лозовому из минометов и пулеметов

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ открыли огонь по Лозовому из минометов и пулеметов. Фото: news-front.infoВСУ открыли огонь по Лозовому из минометов и пулеметов. Фото: news-front.info
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ВСУ один раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелу подвергся район села Лозовое, - сказали в СЦКК. - Огонь велся из 82-миллиметровых минометов и крупнокалиберного пулемета.

Напомним, что вчера ВСУ тоже один раз за сутки обстреляли Лозовое. Они вели огонь из автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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