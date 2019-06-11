В Стаханове открыли новое отделение почты ЛНР

СЕГОДНЯ 05:17 2019-06-11T05:19:15+03:00

Теперь широкий спектр почтовых услуг доступен в одном из самых оживленных мест Стаханова

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Госпредприятие «Почта Луганской Народной Республики» открыло на центральном рынке Стаханова новый пункт почтовой связи. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

- Помещение для пункта почтовой связи № 3 было предоставлено администрацией центрального рынка. Теперь широкий спектр почтовых услуг можно получить в одном из самых оживленных мест города по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 38/62 (в здании участкового пункта МВД ЛНР), – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в новом пункте почтовой связи осуществляются прием и получение почтовых отправлений, прием всех видов платежей, в том числе за коммунальные услуги, мобильную связь, прием и выплата почтовых переводов, подписка на периодические печатные издания, продажа товаров народного потребления и печатной продукции.

Пункт почтовой связи №3 работает со вторника по субботу с 7.30 до 16.00, перерыв с 11.30 до 12.00. Воскресенье и понедельник – выходные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU