В Стаханове открыли новое отделение почты ЛНР
Госпредприятие «Почта Луганской Народной Республики» открыло на центральном рынке Стаханова новый пункт почтовой связи. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.
- Помещение для пункта почтовой связи № 3 было предоставлено администрацией центрального рынка. Теперь широкий спектр почтовых услуг можно получить в одном из самых оживленных мест города по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 38/62 (в здании участкового пункта МВД ЛНР), – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в новом пункте почтовой связи осуществляются прием и получение почтовых отправлений, прием всех видов платежей, в том числе за коммунальные услуги, мобильную связь, прием и выплата почтовых переводов, подписка на периодические печатные издания, продажа товаров народного потребления и печатной продукции.
Пункт почтовой связи №3 работает со вторника по субботу с 7.30 до 16.00, перерыв с 11.30 до 12.00. Воскресенье и понедельник – выходные дни.
ИСТОЧНИК KP.RU