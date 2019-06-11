ВСУ нанесли артудар по району Донецкого аэропорта
Украинские вояки применяли минометы двух калибров
На Октябрьском не успевают восстанавливать жилье. Этот дом находится напротив одного из разрушенных терминалов аэропортаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ подвергли мощному минометному обстрелу район Донецкого аэропорта. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Вооруженные формирования Украины выпустили по направлению аэропорта 5 мин калибром 82 миллиметра и восемь - калибром 120 миллиметров, - сообщили в СЦКК.
По данным представительства, также по району бывшего аэровокзала было произведено около 70 выстрелов из зенитной установки. ВСУ стреляли из воинской части в Опытном.
Ранее сообщалась о минометных обстрелах поселков Верхнеторецкое Нижнее, Зайцево и Васильевка.
ИСТОЧНИК KP.RU