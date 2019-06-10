2019-06-10T19:44:15+03:00
Общество

Почему июньская жара опасней августовской - донецкий психолог

Виктор Смирненко прокомментировал, как жара влияет на психику
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Лето обещает быть аномально жарким. ФОТО: disgustingmen.comЛето обещает быть аномально жарким. ФОТО: disgustingmen.com
Изменить размер текста:

Лето обещает быть жарким и долгим. Но помимо тепловых ударов ухудшается и психологическое состояние.

- Люди становятся раздражительными и вспыхивают, словно спички, - рассказывает "КП" психолог, гештальт - терапевт Виктор Смирненко. - Причина - резкий перепад от комфортной прохлады к температуре выше +30 градусов. Жители нашего региона привыкли к более плавному переходу температур. Даже жители Мариуполя и Новоазовска, переехавшие в Донецк, жалуются на духоту. Помимо рисков сердечно - сосудистых заболеваний, люди становятся агрессивными, склонными к конфликтам. Ощущение мокрой одежды на теле, духота в транспорте, на работе и дома способствуют вспышкам гнева, ухудшают самочувствие и жизненный тонус.

- Ну а у нас еще и обстрелы усилились...

- И это вызывает чувство тревоги. Ведь людям не понятны причины.

- И что делать?

- Сдерживаться. Искать положительные эмоции в мелочах. Досчитать до 10 прежде, чем обидеть ближнего. Ну и конечно почаще быть в прохладе. Избегайте алкоголя, от него только хуже. А физнагрузку лучше перенести на утро и вечер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Донецке по выходным седьмая маршрутка будет ходить на час дольше
На прошлой неделе ВСУ отстреляли по Донбассу девятнадцать тонн боеприпасов
С 2017 года зарплаты на "ЛугаМаше" выросли больше, чем в два раза
За минувшую неделю в водоемах Республики утонули пять человек
ВСУ обстреляли машину ОБСЕ возле Золотого
На контрольно-пропускном пункте Горловка умер мужчина
Донецкие археологи обнаружили корень растения-гиганта, которому около трехсот миллионов лет
В Луганске расчищают реки
ОБСЕ подтвердила, что ВСУ не собирались разводить технику и силы у станицы Луганской
Украина 80 раз сорвала разведение сил в Станице Луганской
Народная милиция ЛНР сообщила, что готова к разведению сил у Станицы Луганской
За минувшие сутки украинские военные выпустили по ДНР 245 боеприпасов
Загадки истории: имя Донецк мог получить Харцызск
Сегодня утром ВСУ обстреляли Васильевскую насосную станцию
Погода на день в Луганске: синоптики прогнозируют 10 июня до 33 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 10 июня ожидается жаркий день, после обеда облачность, температура до + 32 градусов
Юг Донбасса в огне: по курортному поселку Безыменное ВСУ выпустили 50 артиллерийских снарядов
Иван Приходько: в Горловке увеличилось число пострадавших от обстрелов
ООН: 315 мирных жителей Донбасса погибли от мин, еще 719 получили ранения
В штабе украинской ООС сообщили о срыве отвода войск в Станице-Луганской
Жители республик Донбасса стали чаще ездить на Украину
Болельщики вместе с родственниками Старухина посетили его могилу
В Донбассе подорвались на мине два прапорщика из 36-й бригады морской пехоты ВСУ
В Гольмовском осколками мины подростку оторвало пальцы, состояние тяжелое