Почему июньская жара опасней августовской - донецкий психолог
Лето обещает быть жарким и долгим. Но помимо тепловых ударов ухудшается и психологическое состояние.
- Люди становятся раздражительными и вспыхивают, словно спички, - рассказывает "КП" психолог, гештальт - терапевт Виктор Смирненко. - Причина - резкий перепад от комфортной прохлады к температуре выше +30 градусов. Жители нашего региона привыкли к более плавному переходу температур. Даже жители Мариуполя и Новоазовска, переехавшие в Донецк, жалуются на духоту. Помимо рисков сердечно - сосудистых заболеваний, люди становятся агрессивными, склонными к конфликтам. Ощущение мокрой одежды на теле, духота в транспорте, на работе и дома способствуют вспышкам гнева, ухудшают самочувствие и жизненный тонус.
- Ну а у нас еще и обстрелы усилились...
- И это вызывает чувство тревоги. Ведь людям не понятны причины.
- И что делать?
- Сдерживаться. Искать положительные эмоции в мелочах. Досчитать до 10 прежде, чем обидеть ближнего. Ну и конечно почаще быть в прохладе. Избегайте алкоголя, от него только хуже. А физнагрузку лучше перенести на утро и вечер.
ИСТОЧНИК KP.RU