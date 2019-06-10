Почему июньская жара опасней августовской - донецкий психолог

СЕГОДНЯ 19:44 2019-06-10T19:44:15+03:00

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Лето обещает быть жарким и долгим. Но помимо тепловых ударов ухудшается и психологическое состояние.

- Люди становятся раздражительными и вспыхивают, словно спички, - рассказывает "КП" психолог, гештальт - терапевт Виктор Смирненко. - Причина - резкий перепад от комфортной прохлады к температуре выше +30 градусов. Жители нашего региона привыкли к более плавному переходу температур. Даже жители Мариуполя и Новоазовска, переехавшие в Донецк, жалуются на духоту. Помимо рисков сердечно - сосудистых заболеваний, люди становятся агрессивными, склонными к конфликтам. Ощущение мокрой одежды на теле, духота в транспорте, на работе и дома способствуют вспышкам гнева, ухудшают самочувствие и жизненный тонус.

- Ну а у нас еще и обстрелы усилились...

- И это вызывает чувство тревоги. Ведь людям не понятны причины.

- И что делать?

- Сдерживаться. Искать положительные эмоции в мелочах. Досчитать до 10 прежде, чем обидеть ближнего. Ну и конечно почаще быть в прохладе. Избегайте алкоголя, от него только хуже. А физнагрузку лучше перенести на утро и вечер.

ИСТОЧНИК KP.RU