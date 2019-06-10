2019-06-10T16:07:59+03:00
Общество

В Луганске расчищают реки

Уже ликвидировано девяносто процентов заторов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: mprlnr.suФото: mprlnr.su
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В Луганске идут работы по расчистке рек Лугань и Ольховая. Сотрудники аварийно-спасательной службы расчищают заторы, которые образовались зимой. На сегодняшний день уже ликвидировано 33 из 37. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на начальника службы Александра Летуна.

- Расчистили на водоемах города 33 затора из 37. Все три затора по реке Ольховая за выходные разобрали, осталось у нас четыре затора на реке Лугань, это в районе Тепличного, – отметил он. - Там участки не мешают прохождению воды, но деревья торчат, будем ликвидировать.

Министерство природных ресурсов и экологической безопасности призвало жителей очистить от мусора место отдыха на берегу реки Лугань в районе Большой Вергунки, где накануне был полностью ликвидирован затор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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