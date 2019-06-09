Юг Донбасса в огне: по курортному поселку Безыменное ВСУ выпустили 50 артиллерийских снарядов

СЕГОДНЯ 21:51 2019-06-09T21:51:27+03:00

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Чем ближе выборы в Верховную раду Украины (назначены на 21 июля), тем активнее ведут себя украинские командиры в Донбассе. Складывается ощущение, что каждому из них пообещали депутатское кресло в новом парламенте. Или повышение в должности-звании. На худой конец – орден. При условии, если полковники-генералы все оставшееся время до голосования будут «кошмарить» ДНР. Нынешнее воскресенье – тому подтверждение.

После Горловки под огнем ВСУ вновь оказался юг Украины. Такое ощущение, что началась реализация концепции экс-командующего ООС Сергея Наева – выйти на границу с Россией за один день.

Вот впечатляющие сводки представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В период с 17:55 до 19:30 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлениям:

- 17:55-18:15 –н.п. Широкино –н.п. Безыменное: выпущено 12 снарядов калибром 122 мм;

- 18:05 –н.п. Новотроицкое – н.п. Докучаевск: выпущено 8 гранат из СПГ; 12 гранат из АГС; также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

- 18:27 – н.п. Широкино –н.п. Безыменное: выпущено 19 снарядов калибром 122 мм.

- 17:55 –н.п. Лебединское –н.п. Безыменное: выпущено 20 снарядов калибром 122 мм.

- 19:00-19:30 – н.п. Гнутово –н.п. Митьково – Качкари: выпущено 16 снарядов калибром 122 мм.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU