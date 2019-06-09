Иван Приходько: в Горловке увеличилось число пострадавших от обстрелов

СЕГОДНЯ 20:34 2019-06-09T20:34:30+03:00

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Пик обострения вооруженного противостояния в Донбассе снова пришелся на многострадальную Горловку. В последние дни там особенно «шумно». Это отмечают даже местные жители, давно привыкшие к ежедневным обстрелам. А глава горадминистрации Иван Приходько едва успевает сообщать о новых пострадавших и разрушениях.

Вот и сегодня вечером мэр уточнил данные о пострадавших за минувшие сутки.

- Вчера при обстреле Зайцево получила ранение женщина 1936 года рождения, проживающая по адресу: улица Рыбалко, 169, – сказал Приходько.

Также сегодня утром в горловском поселке Гольмовский получил осколочное ранение плеча Алексей Спекторенко, 1968 года рождения, проживающий по адресу: улица Больничная, 16/46.

Еще в Гольмовском от взрыва неустановленного боеприпаса получил тяжелые ранения 16-летний Александр Анциферов, проживающий на улице Фотива, 8.

А на юге ДНР жительница поселка Новая Марьевка, 1974 года рождения, получила сотрясение головного мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU