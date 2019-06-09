ООН: 315 мирных жителей Донбасса погибли от мин, еще 719 получили ранения

СЕГОДНЯ 19:03 2019-06-09T19:05:45+03:00

Просто удивительно, что двое мужчин остались живы после наезда трактора на противотанковую мину. Фото: facebook.com/Юрий Клименко

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- Мы опечалены новостями про двух трактористов, которые были ранены, попав на мину во время полевых работ в Луганской области, - сообщили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине на странице организации в Facebook. - С 2014 года, по меньшей мере, 315 гражданских лиц (38 детей и 277 взрослых) погибли и, по меньше мере, 719 (128 детей и 591 взрослый) были ранены в инцидентах, связанных с минами и взрывоопасными пережитками войны.

Напомним, 7 июня возле Попасной во время проведения полевых работ двое мужчин (26 и 48 лет) получили ранения после наезда трактора на противотанковую мину. Это случилось на подконтрольной Киеву территории. Недалеко от передовой. И мину, вероятнее всего, установили украинские военные.

Следователями Попаснянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258 УК Украины «Террористический акт». Только вот никто не станет привлекать к ответственности солдат ВСУ. Спишут на «сепаратистов» из ЛНР.

Между прочим, вчера на юге Донбасса на мине подорвались и погибли два прапорщика из 36-й бригады морской пехоты. Они не знали карту минных полей, которые установили их сослуживцы по ВСУ.

А сегодня в результате срабатывания неопознанного взрывного устройства тяжелые ранения получил 16-летний парень из Горловки.

ИСТОЧНИК KP.RU