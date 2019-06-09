2019-06-09T18:33:03+03:00
Политика

В штабе украинской ООС сообщили о срыве отвода войск в Станице-Луганской

Он был запланирован на 10 июня
Екатерина Сорока
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Решение о разведении сил в районе Станицы-Луганской было принято 5 июня. Фото: gtrklnr.comРешение о разведении сил в районе Станицы-Луганской было принято 5 июня. Фото: gtrklnr.com
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Штаб так называемой операции объединённых сил (ООС) заранее сообщил о том, что 10 июня развод вооруженных сил не состоится. Мол, ЛНР нарушила режим прекращения огня.

— 8 июня с 20.55 до 21.35 часов вечера вооруженные формирования Российской Федерации с направления населенного пункта Николаевка в очередной раз произвели обстрел населенного пункта Станица-Луганская из стрелкового оружия, — говорится в сообщении ООС на официальной странице в Facebook..

При этом украинская сторона не рассказывает о своих достижениях, как на протяжении последних двух суток из гранатометов и пушек БМП обстреливаются окрестности у памятника князю Игорю, который находится в районе Станицы Луганской.

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что все нарушения режима прекращения огня были зафиксированы и переданы представителям международных организаций.

Напомним, что главное требование для отвода вооруженных сил от Станицы Луганская является семидневное соблюдение режима тишины. Однако Украина не смогла его сдержать. Будет ли процесс разведения войск перенесен на 17 июня станет известно завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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