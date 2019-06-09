Жители республик Донбасса стали чаще ездить на Украину
В украинском Министерстве по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) констатировали, что в мае количество пересечений КПВВ в Донбассе увеличилось почти на 7 процентов по сравнению с апрелем. Всего же пересекли границу в обоих направлениях 1 млн 203 тыс. 400 человек.
Связана такая активность, скорее всего с длительными праздниками. Дончане и луганчане воспользовались возможностью съездить в гости к родственникам. Хотя основной пассажиропоток составляют пожилые люди, которым надо проходить идентификацию и верификацию для получения украинской пенсии.
Для пересечения границы в Донбассе открыто всего пять пунктов пропуска:
- КПВВ «Станица Луганская» в мае пересекли 307 тыс. 100 человек;
- КПВВ «Марьинка» пересекли 266 тыс. 100 человек и 47 тыс. 100 транспортных средств;
- КПВВ «Майорское» пересекли 288 тыс. 900 человек и 35 тыс. 900 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» пересекли 221 тыс. 500 человек и 39 тыс. 500 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» пересекли 119 тыс. 800 человек и 27 тыс. 800 транспортных средств.
Напомним, что с 1 июня и в течение всего летнего периода КПВВ будут работать с 6 до 20 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU