2019-06-09T16:07:43+03:00
Политика

В Донбассе подорвались на мине два прапорщика из 36-й бригады морской пехоты ВСУ

Военные погибли из-за незнания карты минных полей
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Для прапорщиков прогулка вблизи передовой закончилась печально. Фото: МОУДля прапорщиков прогулка вблизи передовой закончилась печально. Фото: МОУ
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Личный состав 36-й бригады морской пехоты, меняющий на юге Донбасса 79-ю десантно-штурмовую бригаду уже понес потери. По «традиции» десантники не передали морпехам карты минных полей. В итоге двое прапорщиков подорвались на отечественных минах недалеко от печально известного Коминтерново.

- В районе населенного пункта Водяное отмечены первые небоевые потери среди личного состава 36 бригады морской пехоты, прибывающей на ротацию 79 десантно-штурмовой бригады. Не зная карт минных полей, в результате подрыва на мине погибли прапорщики Василенко С.А. и Кубрак В.А., – сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов.

Он также рассказал, что 9 июня в районе села Водяное при попытке остановить стрельбу из минометов по территории ДНР был избит националистами полка «Азов» военнослужащий 36 бригады старший лейтенант Пятка В.А. который в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь Мариуполя.

- Эти случаи говорят о потере контроля за подчиненным личным составом со стороны командира 36-й бригады Андрея Гнатова, что и заставляет его скрывать подобного рода факты от командования ООС с целью избежать наказания, - добавил Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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