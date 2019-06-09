Из-за обстрелов ВСУ в Донбассе пострадали двое мирных жителей

СЕГОДНЯ 15:44 2019-06-09T15:44:25+03:00

Об этом сообщили в НМ ДНР

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Сегодня из-за действий украинских силовиков в ДНР пострадали двое мирных жителей. Они получили осколочные ранения от взрыва снаряда калибром 152 миллиметров. Об этом сообщил сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— В результате обстрела поселка Гольмовский осколочное ранение получил мирный житель 1968 года рождения. Также в результате попадания 152 миллиметрового артиллерийского снаряда в частный жилой дом в населенном пункте Новая Марьевка ранение получила хозяйка дома 1959 года рождения, — говорится в сообщении.

Также Даниил Безсонов добавил, что украинские силовики на текущей неделе постоянно наращивали интенсивность обстрелов. При этом они обстреливали населенные пункты Республики не только в вечером, но и днем.

— Сегодня массированному минометному и артиллерийскому обстрелу подвергся населенный пункт Зайцево и поселок Гольмовский, по которым было выпущено 26 артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметров и больше 60 мин 120 и 82 миллиметров, — рассказал начальник пресс-службы.

Обстановка в Донбассе все еще остается напряженной. Похоже, что командующий так называемой «ООС» Александр Сырский не пытается ее снизить.

ИСТОЧНИК KP.RU