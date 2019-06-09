В Донецке бензин подорожал, но он дешевле, чем в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-09T15:00:41+03:00

На заправках «РТК» бензин подорожал на три рубля. Фото: vk.com/gp_rtk

Изменить размер текста: A A

Увеличение цифр на ценниках на АЗС Республики совсем не обрадовало водителей.

- Летом всегда езжу больше: на дачу, на ставок искупаться, на море в Седово, - говорит Андрей Пологов. – Рост на три рубля за литр обойдется мне в «копеечку».

Напомним, что 7 июня на АЗС республиканских топливных компаний произошло повышение розничных цен топлива: бензин А-92 с 39 рублей подорожал до 42-х, бензин А-95 с 42-х до 45 рублей за 1 литр, газ пропан-бутан вырос в цене на 1 рубль. Цена дизельного топлива осталась прежней.

В Министерстве экономического развития ДНР так прокомментировали изменения цен на топливо.

- Текущему изменению с марта 2019 года предшествовал период ценовой стабильности, который сменил период удешевления топлива в январе-феврале, когда бензин марок А-92 и А-95 подешевел на 5 российских рублей, дизтопливо – на 3 рубля, пропан – на 2 рубля, — отметили в ведомстве.

В Министерстве подчеркнули, что цены на топливо даже после повышения 7 июня остались ниже ценового уровня, который имел место в начале текущего года.

- На 9 января цена одного литра бензина марки А-92 составляла 47 рублей, А-95 – 50 рублей. Следует отметить, что текущее повышение цен совпало с существующей динамикой подорожания бензина в Российской Федерации, откуда топливо импортируется, — пояснили в Минэкономразвития.

Кстати, сейчас на заправках в Ростове-на-Дону литр А-92 стоит 43-44 рубля, А-95 – 46-47 рублей. То есть в ДНР даже после повышения бензин дешевле, чем в соседней области России.

В соседней ЛНР на заправках госпредприятия «Луганскнефтепродукт» 95-й бензин продают по 43 рубля за литр, а 92-й – по 39,50 рубля. Но и там прогнозирует рост цен, когда волна сезонного повышения биржевых цен на топливо докатится и до Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU