2019-06-09T14:18:58+03:00
Политика

Пресс-секретарь Зеленского призналась, что ВСУ в Донбассе стреляют по школам и больницам Республики

Пострадало 2 мирных жителя и разрушено 14 домов
Екатерина Сорока
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Специалисты из НМ ЛНР изучают данные с беспилотника. Фото: news-front.infoСпециалисты из НМ ЛНР изучают данные с беспилотника. Фото: news-front.info
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Генерал Сырский продолжает наносить непоправимый ущерб мирным жителям Республики. Его командование привело к разрушениям 14 жилых домов и ранению двух мирных жителей. Игнорировать преступные действия Сырского не смогла и пресс-секретарь Зеленского. Об этом заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— Рьяно выполняя обязанности командующего «ООС» генерал Сырский избрал тактику уничтожения гражданской инфраструктуры Донбасса. Результатами его преступной деятельности стали двое раненых мирных жителя Республики и 14 разрушенных домов, что сразу же было отмечено пресс-секретарем президента Украины Зеленского Юлией Мендель, которая подтвердила факты применения ВСУ в зоне «ООС» оружия по жилым домам, школам и больницам, — говорится в заявлении.

Также Юлия Мендель рассказала, что командование ВСУ используют беспилотники для корректировки направления для обстрелов.

Один из таких воздушных-разведчиков был сбит в районе поселка Троицкий. Оказалось, что он принадлежит бригаде военного преступника Гараза. Сейчас беспилотник находится в руках Народной милиции ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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