2019-06-09T13:45:36+03:00
Политика

ЛНР готова к разведению войск у Станицы-Луганской

В этом убедился первый заместитель СММ ОБСЕ Марк Этерингтон
Екатерина Сорока
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Марк Этерингтон проконтролировал, чтобы военнослужащие НМ ЛНР погрузили боеприпасы в грузовики перед отводом войск. Фото: dnews.dn.uaМарк Этерингтон проконтролировал, чтобы военнослужащие НМ ЛНР погрузили боеприпасы в грузовики перед отводом войск. Фото: dnews.dn.ua
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Сегодня, 9 июня, в Станицу-Луганскую прибыл первый заместитель СММ ОБСЕ Марк Этерингтон. Где он убедился в том, что Республика готова к выполнению своей части соглашения по разведению войск, назначенное 10 июня. Об этом сообщил офицер представительства ЛНР в СЦКК Роман Иванов.

— Представителю СММ ОБСЕ был предоставлен беспрепятственный доступ на позиции Народной милиции. Миссия убедилась в том, что Народной милицией выполнены все мероприятия для разведения сил и средств, — сообщил Роман Иванов.

Марку Этерингтону была предоставлена полная свобода действий. В Станице-Луганской он зафиксировал позиции войск Республики до разведения, осмотрел сам пункт пропуска и оценил состояние разрушенного моста через реку Северский Донец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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