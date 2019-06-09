ЛНР готова к разведению войск у Станицы-Луганской
Сегодня, 9 июня, в Станицу-Луганскую прибыл первый заместитель СММ ОБСЕ Марк Этерингтон. Где он убедился в том, что Республика готова к выполнению своей части соглашения по разведению войск, назначенное 10 июня. Об этом сообщил офицер представительства ЛНР в СЦКК Роман Иванов.
— Представителю СММ ОБСЕ был предоставлен беспрепятственный доступ на позиции Народной милиции. Миссия убедилась в том, что Народной милицией выполнены все мероприятия для разведения сил и средств, — сообщил Роман Иванов.
Марку Этерингтону была предоставлена полная свобода действий. В Станице-Луганской он зафиксировал позиции войск Республики до разведения, осмотрел сам пункт пропуска и оценил состояние разрушенного моста через реку Северский Донец.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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