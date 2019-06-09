В ЛНР в результате несчастного случая на шахте погибли два горняка

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-09T12:55:50+03:00

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Сегодня в Свердловском районе ЛНР произошел несчастных случай на шахтоучастке №7. В этот момент в шахте находились два горняка. К моменту, когда на место происшествия приехали спасатели, потерпевшие уже не подавали признаков жизни. Об этом сообщили в оперативной сводке пресс-службы МЧС ЛНР.

— В Свердловском районе на предприятии ООО «БОРС» шахтоучасток №7 в результате несчастного случая, произошедшего во вспомогательном наклонном стволе, погибли два горнорабочих: 1977 и 1984 года рождения, — говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства добавили, что погибших шахтеров достали до прибытия горноспасателей. Сделали это члены вспомогательной горноспасательной команды. Однако пострадавшие уже не подавали признаков жизни.

Сейчас на предприятии ООО "БОРС" по этому поводу ведется расследование.

Не так давно в ДНР произошло подобное происшествие. Двое горняков застряли под завалами шахты. Как сообщает пресс-служба МЧС ДНР, они погибли от нехватки кислорода в воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU