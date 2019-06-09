2019-06-09T12:03:23+03:00
Политика

В ДНР уже в ближайшее время выдадут первые паспорта гражданина РФ

Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Пока в республиках Донбасса жители только сдают документы на российский паспорт. Фото: ru.wikipedia.orgПока в республиках Донбасса жители только сдают документы на российский паспорт. Фото: ru.wikipedia.org
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- В ближайшее время будут выданы первые паспорта гражданина Российской Федерации, - об этом Глава ДНР Денис Пушилин сообщил на своем сайте.

Также руководитель Республики рассказал, какие нововведения ожидают желающих получить российское гражданство. В частности, в ДНР собираются разделить общую очередь на три: прием документов на получение паспорта ДНР, на получение паспорта РФ и для решения других вопросов. А в июле запустят электронную очередь - это существенно упорядочит процесс приема документов.

А еще запланирован переезд центрального аппарата Миграционной службы в отдельное здание. Нынешнее месторасположение на улице Ходаковского, 10 абсолютно не подходит для решения таких масштабных задач. Увеличится и количество работников Миграционной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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