Киев срывает разведение войск у Станицы Луганской, намеченное на 10 июня

СЕГОДНЯ 11:06 2019-06-09T11:06:18+03:00

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В минувшие сутки ВСУ дважды обстреляли территорию ЛНР. Под огнем пушек БМП и гранатометов оказались село Пришиб и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Причем по памятнику украинские войска стреляют уже вторые сутки подряд. И это может привести к срыву намеченного на 10 июня началу развода войск в этом районе.

Как известно, в Минске представители Трехсторонней контактной группы договорились о разводе сил у Станицы Луганской. Но для этого надо соблюсти все необходимые условия. В частности, семь дней тишины в районе участка разведения, если это будет запечатлено наблюдателями ОБСЕ. Если же обстрелы продолжатся, то сроки будут автоматически перенесены.

- Командование операции объединенных сил (ООС) в очередной раз саботирует мирные инициативы политического руководства, - констатировал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - Командующий ООС генерал Александр Сырский отдал распоряжение командирам соединений и воинских частей самостоятельно принимать решения на открытие огня. На Станично-Луганском направлении командир 25-й отдельной воздушно-десантной бригады полковник Олег Зенченко приказал обстрелять район памятника князю Игорю. Данный обстрел открыто демонстрирует отказ украинской стороны от выполнения рамочного соглашения по разведению сил и средств.

Филипоненко сообщил, что каждый факт нарушений режима прекращения огня и их последствий задокументирован, материалы переданы представителям международных организаций.

Впрочем, Народная милиция ЛНР готова осуществить 10 июня разведение сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская.

ИСТОЧНИК KP.RU