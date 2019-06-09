В Донбассе снова обострение: за сутки ВСУ обстреляли 22 населенных пункта на территории ДНР

СЕГОДНЯ 10:54 2019-06-09T10:54:29+03:00

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За прошедшие сутки ВСУ 33 раза нарушили согласованный режим прекращения огня в Донбассе. Они обстреляли 22 населенных пункта ДНР в трех направлениях: Горловка, Донецк и Мариуполь. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в СЦКК.

— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались Горловка (поселок шахты имени Изотова, поселок шахты имени Гагарина, Байрак, Гольмовский, Зайцево, Озеряновка, Михайловка), Васильевка, Минеральное, Спартак, Донецк (терминал аэропорта, поселок шахты Трудовская), Старомихайловка, Еленовка, Докучаевск, Новая Марьевка, Сосновское, Новая Таврия, Коминтерново, Заиченко, Саханка, Безыменное, — говорится в сообщении.

Всего за сутки украинские силовики выпустили в сторону Республики 410 единиц боеприпасов из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Они использовали: минометы, БТР и БМП, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

По счастливой случайности жертв удалось избежать. Чего нельзя сказать о повреждениях. Ранее Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что в результате минометного огня ВСУ в поселке шахты имени Гагарина были повреждены жилые дома.

ИСТОЧНИК KP.RU