2019-06-09T10:01:58+03:00
Политика

В Донбассе трактор подорвался на украинской противотанковой мине

Двое трактористов получили ранения
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Трактор от взрыва мины буквально разворотило. Фото: facebook.com/Юрий КлименкоТрактор от взрыва мины буквально разворотило. Фото: facebook.com/Юрий Клименко
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«Неустановленное взрывное устройство», на котором 7 июня подорвался на поле возле Попасной трактор, на самом деле было противотанковой миной.

- В ходе обследования прилегающей территории и места взрыва инженерным подразделением из состава сил ООС установлено, что взрыв произошел в результате наезда задним правым колесом на мину типа ТМ, – сообщили вчера в пресс-центре операции объединенных сил (ООС).

Напомним, что во время проведения сельскохозяйственных работ на территории подконтрольной Киеву Луганской области пострадали двое трактористов. Жители села Троицкое 1993 и 1971 г. р. получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них контузия. Сейчас раненые находятся в Попаснянской центральной районной больнице. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Откуда в поле недалеко от линии разграничения взялась противотанковая мина – вопрос риторический. Украинские военные продолжают минировать территорию в Донбассе. А карты минных полей не передают даже тем подразделениям, которые меняют их на передовой в ходе ротации. А мирные жители тем более не в курсе, где в земле зарыты «неустановленные взрывные устройства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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