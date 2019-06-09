На следующей неделе в Донецк приедут бизнесмены крупных зарубежных компаний

СЕГОДНЯ 09:05 2019-06-09T10:25:05+03:00

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В работе XXIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принимала участие официальная делегация Донецкой Народной Республики - Глава ДНР Денис Пушилин, председатель Правительства ДНР Александр Ананченко, министр доходов и сборов Евгений Лавренов, министр иностранных дел Наталья Никонорова, министр финансов Яна Чаусова.

Представители ДНР провели ряд встреч. Выяснилось, что российские и зарубежные компании заинтересованы в сотрудничестве в сферах пищевой промышленности, машиностроения и фармацевтикой промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

- Мы с председателем Правительства Александром Ананченко встретились с представителями крупных российских компаний и рядом зарубежных. У них вызывает искренний интерес события в экономической сфере Донецкой Народной Республики, - сказал Евгений Лавренов. - Мы увидели у людей заинтересованность вкладывать деньги в ДНР, и можно сказать о том, что ПМЭФ — 2019 оказался для Республики достаточно продуктивен. Рассчитываем на то, что уже со следующей недели Республику посетят с официальными визитами ряд делегаций, компаний, в том числе и зарубежных, для определения четких намерений. Мы верим, что этот форум даст очень большие результаты. Еще более тесно налажено взаимодействие с крымскими коллегами. Обсуждались конкретные проекты.

Тем временем, Глава Республики Денис Пушилин сообщил журналистам, что товарооборот ДНР с регионами РФ в 2018 году вырос в два раза в сравнении с 2017 годом и составил порядка 160 миллиардов рублей. Востребованной остается продукция, начиная от угля, металла, холодильного оборудования до кондитерских изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU