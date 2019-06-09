Под Горловкой военнослужащие ДНР сбили беспилотник украинских силовиков

СЕГОДНЯ 08:55 2019-06-09T08:55:12+03:00

Так, 5 июня военнослужащие ДНР сбили ударный бесплотник над микрорайоном Текстильщик в Донецке. Фото: dan-news.info

Об этом сообщили в НМ ДНР

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Вчера военнослужащие Народной милиции Республики сбили под Горловкой разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом 8 июня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— Для корректировки минометного и артиллерийского огня противник продолжает активно использовать разведывательные беспилотные летательные аппараты, один из которых был сбит вчера силами наших подразделений противовоздушной обороны, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что украинские силовики используют беспилотники не только для разведки и корректировки огня. Но также аппараты им нужны для организации терактов на территории Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU