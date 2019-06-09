Уничтожены трое украинских военных, обстреливавших из минометов жителей Горловки

СЕГОДНЯ 07:53 2019-06-09T07:53:05+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ДНР

Изменить размер текста: A A

Вчера ВСУ обстреляли из минометов поселок шахты имени Гагарина в Горловке. В результате повреждения получили многоэтажный дом по улице Переяславской и жилой дом по адресу улица Стожка, 139. По счастливой случайности никто не пострадал.

- Украинские оккупационные войска с позиций 53-й отдельной механизированной бригады по прямому указанию командира Андрея Полякова из минометов калибра 120 и 82 мм подвергли обстрелу район поселка шахты имени Гагарина. Всего по населенному пункту было выпущено двадцать мин. Огонь также велся из БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, – сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. – Ответным огнем минометный расчет и БМП-2 противника были уничтожены. По предварительным данным, трое боевиков уничтожены и двое получили ранения.

Безсонов отметил, что УНМ ДНР не раз предупреждали командование ООС о жестком ответе в случае открытия огня по нашей территории.

- В следующий раз рекомендуем задуматься, прежде чем отдавать приказ на открытие огня по мирным кварталам, - заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU