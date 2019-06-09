Погода на день в Луганске: 9 июня будет до 33 градусов, а утром местами дождь
Ожидается восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду
В Луганске пора цветения роз. Фото: vk.com/lugansk_all_news/Виктория Кравченко
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- 9 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью и утром местами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 14-19, днем 26-31 градус тепла, - прогнозируют в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Луганске температура воздуха ночью будет 17-19 градусов, а днем 31-33 градусов.
В течение суток ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит 7-12 м/с.
По предварительному прогнозу, 10-11 июня ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами гроза. Температура воздуха ночью 14-19, днем 24-29 градусов выше нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU