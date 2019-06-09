2019-06-09T07:07:58+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 9 июня будет солнечно и жарко – до 31 градуса

Осадков синоптики не прогнозируют
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Голуби в Донецке не прочь освежиться под фонтанчикомГолуби в Донецке не прочь освежиться под фонтанчикомФото: Юрий СОБОЛЕВ
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В Донбассе снова установилась сухая и жаркая погода. В воскресенье, 9 июня, в Донецке и Донецкой Народной Республике облаков наблюдаться не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.

Утром температура воздуха составит плюс 19-25 градусов. Днем синоптики прогнозируют 30-31 градус выше нуля. Вечером жара немного спадет - до 23 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит 3-4 м/с.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского и мученицы Феодоры девы. В народе есть поговорка: «На Федору не выноси из избы сору». В этот день избы не мели и не мыли, чтобы не навлечь беду. В прежние времена в этот день следили за муравьями: если вокруг муравейника много муравьев — к хорошей погоде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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