12 июня в Донецке отметят День России. Программа мероприятий
На площади Ленина пройдет шествие и концерт звезд российской эстрады
Фото: vechmak.ru
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В столице Донецкой Народной Республики отметят День России.
- 12 июня на площади Ленина пройдет грандиозный праздник, - отметили организаторы.
В 16.30 начнется праздничное шествие, на самой площади будет работать полевая кухня и аквагрим.
В 17.00 начнется концерт творческих коллективов Республики.
В 18.00 на сцене выступят звезды российской эстрады: группа «Челси», Жасмин и Александр Буйнов.
ИСТОЧНИК KP.RU