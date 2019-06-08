2019-06-08T19:31:37+03:00
Общество

12 июня в Донецке отметят День России. Программа мероприятий

На площади Ленина пройдет шествие и концерт звезд российской эстрады
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: vechmak.ruФото: vechmak.ru
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В столице Донецкой Народной Республики отметят День России.

- 12 июня на площади Ленина пройдет грандиозный праздник, - отметили организаторы.

В 16.30 начнется праздничное шествие, на самой площади будет работать полевая кухня и аквагрим.

В 17.00 начнется концерт творческих коллективов Республики.

В 18.00 на сцене выступят звезды российской эстрады: группа «Челси», Жасмин и Александр Буйнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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