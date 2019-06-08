2019-06-08T20:54:57+03:00
Политика

НМ ДНР: Планы украинского военного руководства не направлены на снижение активности конфликта

Всего за неделю в результате обстрелов со стороны противника повреждены 23 домостроения и получили ранения четверо мирных жителей
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: 5.uaФото: 5.ua
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В последнее время обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины стали интенсивнее.

- Исходя из данной статистики возникает вопрос, о каком мире на Донбассе может идти речь, о чём так воодушевленно вещал президент Зеленский? При этом командование «ООС», вопреки заявлению своего президента объявило, что командиры подразделений «ООС» имеют и постоянно используют право применять оружие по своему решению, что поощряется командованием «ООС» и активно выполняется украинскими боевиками, - сообщили в НМ ДНР.

По словам представителя оборонного ведомства, ВСУ опасаясь адекватного ответа со стороны подразделений НМ и осознавая свою слабость, целенаправленно ведут огонь по населенным пунктам.

- Всего за неделю в результате обстрелов со стороны противника повреждены 23 домостроения и получили ранения четверо мирных жителей, - говорят в Народной милиции. - Ответ один: планы украинского военного руководства не направлены на снижение активности конфликта, напротив, по указанию Сырского командирам подразделений официально предоставили «картбланш» на открытие огня по своему усмотрению из запрещенного вооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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