Чудесное спасение в Горловке: ребенок выпал с 4-го этажа и остался жив

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-08T15:47:58+03:00

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Жара в Донбассе стоит традиционная для наших мест. Все окна нараспашку! Каждый год читаешь трагические случаи про оставленных без присмотра детей, которые выпали в распахнутые окна.

Такой случай мог произойти сегодня в Горловке. Оставленный на короткое время 4-летний малыш решил посмотреть, что там такое интересное происходит за окном и выпал с балкона на 4 этаже.

Буквально за несколько минут до этого соседка на нижнем этаже развесила для просушки большой плотный плед. Именно он спас ребенка. Малыш просто упал в него и, к счастью, веревки выдержали его небольшой вес. Три веревки и разложенный на них для просушки мокрый плед, стали для ребенка чем-то сродни гамака. Соседке оставалось только схватить мальчика и затянуть на балкон, что она и сделала.

Перепуганного пацаненка спасительница накормила спелой черешней. А вот себе и родителям ей пришлось капать успокоительное.

Хочется предупредить всех родителей, чтобы были бдительны, оставляя детей одних. Да и окна лучше не открывать нараспашку. Такие чудеса - скорее редкость.

ИСТОЧНИК KP.RU