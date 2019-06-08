Юг ДНР подвергся мощному обстрелу со стороны ВСУ

СЕГОДНЯ 14:27 2019-06-08T14:27:35+03:00

Под огонь украинской армии попали четыре поселка

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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщили, что Вооруженные силы Украины подвергли мощному обстрелу южное направление Донецкой Народной Республики.

- Украинские вооруженные формирования сегодня утром обстреляли из минометов четыре села на юге ДНР, - говорится в сообщении.

Обстрел длился полчаса. За это время украинская армия выпустила по территории Республики 45 боеприпасов.

- С 8.10 до 8.40 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Укарины по направлению сел: Саханка, Коминтерново, Заиченко, Новая Таврия, - рассказывают в СЦКК. - Всего выпущено 37 мин калибром 82 и 120 миллиметров и восемь боеприпасов из танка.

ИСТОЧНИК KP.RU