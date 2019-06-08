В ЛНР задержали полицейского-взяточника
В министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики сообщили о задержании сотрудника одного из городских отделов полиции, подозреваемого в получении взятки.
Сотрудники управления собственной безопасности МВД ЛНР и следственного управления Генеральной прокуратуры Республики задержали сотрудника одного из городских отделов полиции, подозреваемого в получении взятки за содействие в трудоустройстве в органы внутренних дел, - говорится в сообщении.
В ЛНР задержали полицейского-взяточника.
Полицейского задержали после получения последней части незаконного денежного вознаграждения от гражданина 1994 года рождения в сумме 10 000 рублей.
- В общей сложности за оказание содействия в трудоустройстве в органы внутренних дел сотрудник полиции получил 400 долларов США (25 000 рублей), - рассказали в МВД ЛНР. - Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU