СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-08T13:46:06+03:00

За определенную плату он предлагал трудоустройство в органы внутренних дел [видео]

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В министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики сообщили о задержании сотрудника одного из городских отделов полиции, подозреваемого в получении взятки.

Сотрудники управления собственной безопасности МВД ЛНР и следственного управления Генеральной прокуратуры Республики задержали сотрудника одного из городских отделов полиции, подозреваемого в получении взятки за содействие в трудоустройстве в органы внутренних дел, - говорится в сообщении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/713691" frameborder="0"></iframe> В ЛНР задержали полицейского-взяточника.

Полицейского задержали после получения последней части незаконного денежного вознаграждения от гражданина 1994 года рождения в сумме 10 000 рублей.

- В общей сложности за оказание содействия в трудоустройстве в органы внутренних дел сотрудник полиции получил 400 долларов США (25 000 рублей), - рассказали в МВД ЛНР. - Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU