2019-06-08T12:31:50+03:00
Политика

Паспорта РФ для жителей Донбасса: в ДНР расширят штат миграционных служб

Об этом заявил Глава Республики Денис Пушилин
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В Республике будет работать электронная очередьВ Республике будет работать электронная очередьФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Поток жителей Донбасса, желающих получить паспорт Российской Федерации, только растет. В связи с этим было принято решение расширить штат сотрудников миграционных служб. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Паспорта РФ люди ждали пять лет. У нас есть ажиотаж с очередями, тем не менее шаги постоянно предпринимаются. Конечно же, нужно увеличивать территориальным подразделениям миграционной службы штатное расписание. Уже идет отбор сотрудников, и штат будет увеличен, - сказал Денис Владимирович.

Вчера сотрудники миграционной службы Республики в очередной раз отправили заявки жителей Республики в РФ для получения российского гражданства. На этот раз они отослали около шести тысяч пакетов документов.

- Миграционной службой Донецкой Народной Республики всего принято шесть тысяч 448 пакетов документов, из них пять тысяч 982 пакета было отправлено в Российскую Федерацию, - рассказал Денис Пушилин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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