Телефонные мошенники: пенсионер передал 500 долларов за решение вымышленных проблем сына

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-08T12:20:58+03:00

Об этом сообщили в МВД ЛНР [видео]

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В Луганске мошенники выманили у пенсионера за решение вымышленных проблем сына 500 долларов США. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики.

- Звонил, представлялся органами власти, говорил, что их дети в беде, но можно решить этот вопрос, - рассказал один из задержанных.

Номера выбирал наугад. Пытал удачу долгое время – больше тысячи неудачных звонков. Но один из собеседников поверил в легенду мошенника и передал деньги.

Второй задержанный присоединился к преступлению к моменту получения средств.

- Уже получены признательные показания. Ведется следствие, - сообщили в МВД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/713683" frameborder="0"></iframe> Пенсионер передал 500 долларов за решение вымышленных проблем сына.

ИСТОЧНИК KP.RU