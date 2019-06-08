Телефонные мошенники: пенсионер передал 500 долларов за решение вымышленных проблем сына
В Луганске мошенники выманили у пенсионера за решение вымышленных проблем сына 500 долларов США. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики.
- Звонил, представлялся органами власти, говорил, что их дети в беде, но можно решить этот вопрос, - рассказал один из задержанных.
Номера выбирал наугад. Пытал удачу долгое время – больше тысячи неудачных звонков. Но один из собеседников поверил в легенду мошенника и передал деньги.
Второй задержанный присоединился к преступлению к моменту получения средств.
- Уже получены признательные показания. Ведется следствие, - сообщили в МВД.
Пенсионер передал 500 долларов за решение вымышленных проблем сына.
ИСТОЧНИК KP.RU