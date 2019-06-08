2019-06-08T12:20:58+03:00
Происшествия

Телефонные мошенники: пенсионер передал 500 долларов за решение вымышленных проблем сына

Об этом сообщили в МВД ЛНР [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ivbg.ruФото: ivbg.ru
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В Луганске мошенники выманили у пенсионера за решение вымышленных проблем сына 500 долларов США. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики.

- Звонил, представлялся органами власти, говорил, что их дети в беде, но можно решить этот вопрос, - рассказал один из задержанных.

Номера выбирал наугад. Пытал удачу долгое время – больше тысячи неудачных звонков. Но один из собеседников поверил в легенду мошенника и передал деньги.

Второй задержанный присоединился к преступлению к моменту получения средств.

- Уже получены признательные показания. Ведется следствие, - сообщили в МВД.

Пенсионер передал 500 долларов за решение вымышленных проблем сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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