Хлеб с тараканами: В Алчевске накрыли опасную пекарню

СЕГОДНЯ 11:33 2019-06-08T11:33:06+03:00

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Во время проверки в одной из пекарен Алчевска, правоохранители пришли в ужас из-за полного нарушения санитарных норм – грязь на панелях, отсутствие графика санитарных дней, отсутствие дезинфицирующего коврика, отсутствие договора на дезинсекционные работы, тараканы в помещении. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

- Кроме того, нарушены сроки и условия хранения сырья, - рассказывают в Генпрокуратуре. - В отделе самообслуживания нет специальных вилок, щипцов, в реализации хлеб находится без упаковки.

Специально оборудованный автомобиль для перевозки товаров продовольственной группы также отсутствует.

- Также не соблюдены сроки периодического медицинского осмотра сотрудников, отсутствуют средства гигиены, нарушены необходимые санитарно-бытовые условия работы сотрудников, - рассказали в ведомстве.

После проверки возбудили дело об административном правонарушении законодательства республики в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

ИСТОЧНИК KP.RU