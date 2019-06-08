ВСУ обстреляли Нижнее Лозовое и памятник князю Игорю в ЛНР
Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
Фото: codename-it.com
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Вооруженные силы Украины два раза нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.
- Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике, - заявили а оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы села Нижнее Лозовое и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.
Огонь велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ, подствольных гранатометов ГП и стрелкового оружия, - рассказали в НМ Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU