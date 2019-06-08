ВСУ обстреляли Нижнее Лозовое и памятник князю Игорю в ЛНР

СЕГОДНЯ 09:46 2019-06-08T09:46:25+03:00

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики

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Вооруженные силы Украины два раза нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике, - заявили а оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы села Нижнее Лозовое и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

Огонь велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ, подствольных гранатометов ГП и стрелкового оружия, - рассказали в НМ Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU