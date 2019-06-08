2019-06-08T01:06:21+03:00
Политика

ВСУ обесточили поселок Васильевка в Донбассе

Украинская армия обстреляла линию электропередач
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: kvartal036.ruФото: kvartal036.ru
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В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сообщили, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины повреждена линия электропередач в поселке Васильевка – поселок обесточен.

- Вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу Васильевку. По уточненным данным огонь велся с применением минометов калибром 120 мм и противотанковых управляемых ракет (ПТУР), - говорится в сообщении СЦКК.

По предварительным данным жертв среди гражданского населения не зафиксировано.

- Более подробная информация уточняется, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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