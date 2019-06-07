2019-06-07T21:53:26+03:00
Политика

Трактористы подорвались на мине в селе Попасное

Трагедия произошла на территории, подконтрольной Украине
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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От техники ничего не осталось. Фото: facebook.comОт техники ничего не осталось. Фото: facebook.com
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Два мирных жителя Донбасса получили ранения во время проведения сельскохозяйственных работ на поле в районе оккупированного ВСУ села Попасное в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства. Об этом сообщил заместитель главы так называемой «Луганской облгосадминистрации» Клименко на своей странице в Facebook в пятницу, 7 июня.

- Буквально два часа назад трактористы, которые работали на поле между Попасной и селом Новозвановка подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие ребята, жители села Троицкое 1993 и 1971 г.р., получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них еще и контузия, – написал он.

Такие трагедии не впервые, как на территории ДНР и ЛНР, так и на занятом Украиной Донбассе.

Отмечается, что пострадавшие находятся в хирургическом отделении Попаснянской центральной районной больницы и получают необходимую помощь. Их состояние здоровья удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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