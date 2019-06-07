Мистическая связь: В драмтеатре Донецка открылась выставка, посвященная Булгакову и Гоголю

СЕГОДНЯ 19:00 2019-06-07T19:00:58+03:00

Всего по произведениям Николая Гоголя и Михаила Булгакова в Донецкой муздраме было поставлено 14 спектаклей. Фото: пресс-служба МДТ

А рядом с кремом Азазелло и рукописями на каминной полке на выставке были даже "ожившие экспонаты"

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7 июня в театральном музее МДТ имени М.М. Бровуна открылась выставка «Гоголь и Булгаков: мистическая связь». В экспозиции представлены макеты к спектаклям, проекты костюмов, эскизы оформления. Это не только репертуарные постановки муздрамы, но и интерпретации и фантазии на тему известных произведений двух великих русских писателей-мистиков. В экспозицию вошли старые и современные фотографии постановок, афиши, программки.

Выставка «Гоголь и Булгаков: мистическая связь» рассчитана на посетителя любознательного, эрудированного и внимательного. Здесь очень много деталей, которые открываются глазу не с первого раза. На тумбочке – крем Азазелло, рукописи на каминной полке, манжеты, исписанные торопливым почерком, афиша в кармане костюма и многое другое. Несомненно, привлечет внимание посетителей и макет декораций топового спектакля муздрамы «Игроки», установленный на импровизированный круг мини- сцены. Для того, чтобы рассмотреть, расшифровать все глубинные смыслы захочется прийти сюда не единожды, благо выставка будет работать до начала следующего театрального сезона.

Кроме того, демонстрируются работы 5-ти художников: заслуженного работника культуры ДНР, главного художника театра Руслана Фадиенко, художников - Игоря Ковалёва, Юлии Остапенко, художника по костюмам Ольги Кузнецовой, художника-бутафора Олега Парфёнова.

- В репертуаре нашего театра всегда были произведения Николая Гоголя и Михаила Булгакова. Поэтому между этими двумя авторами можно проследить некую связь. «Ревизор» в нашем театре ставился трижды, «Зойкина квартира» обрела уже второе свое воплощение на сцене. При оформлении выставки мы старались не просто продемонстрировать экспонаты, но и воссоздать атмосферу произведений, - отметила генеральный директор-художественный руководитель МДТ имени М.М. Бровуна Наталья Волкова.

Начальник отдела развития театрального искусства Дина Маслий провела первую экскурсию, представила авторов работ и, в частности, рассказала собравшимся о мистической истории, связанной с гоголевским произведением. В 1961 году на сцене Донецкой муздрамы режиссер Наум Генцлер поставил «Вий». От этого спектакля осталось лишь упоминание. Не сохранилось ничего: ни эскизов декораций и костюмов, ни программок. В тоже время материалы других, даже более ранних спектаклей, представлены в архиве театра.

Особый колорит происходящему придали «ожившие экспонаты». Среди посетителей появились две героини «Мертвых душ» - приятная дама и дама приятная во всех отношениях (актрисы МДТ имени М.М. Бровуна Александра Арнаутова и Альбина Терехова), которые повели свою светскую беседу, не обращая внимание на окружающих.

Почетным гостем новой выставки стал известный театровед, доктор филологических наук, профессор СПбГУ, главный редактор газеты «Культурный Петербург», обозреватель радио «Петербург» Сергей Ильченко. В его программе визита в столицу ДНР – встреча с артистами, и знакомство со спектаклями МДТ имени М.М. Бровуна.

Всего по произведениям Николая Гоголя и Михаила Булгакова в Донецкой муздраме было поставлено 14 спектаклей. В репертуаре нынешнего сезона Николай Гоголь представлен «Женитьбой» и «Игроками», а Михаил Булгаков «Зойкиной квартирой».

ИСТОЧНИК KP.RU