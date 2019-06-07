2019-06-07T17:11:15+03:00
Политика

Мониторинговая миссия ОБСЕ недосчиталась боевой техники ВСУ

На установленных местах хранения не нашли танков, гаубиц и противотанковых пушек
Екатерина Сорока
Поделиться:
Свои БПЛА ВСУ на этой неделе использовали для того, что устраивать теракты в мусульманских мечетях. Фото: rg.ruСвои БПЛА ВСУ на этой неделе использовали для того, что устраивать теракты в мусульманских мечетях. Фото: rg.ru
Изменить размер текста:

В ходе мониторинга миссия ОБСЕ не нашла боевую технику в установленных Украиной местах хранения. Об этом сегодня заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР.

— В ходе мониторинга установленных мест хранения отведённого тяжёлого вооружения ВСУ наблюдатели ОБСЕ констатировали что: девять самоходных гаубиц «Акация», 23 буксируемых гаубиц «Д-20», 15 пушек «Гиацинт-Б», две буксируемые гаубицы «МСТА-Б», десять танков «Т-72» и шесть 100 миллиметровых противотанковых пушек «Рапира» отсутствуют, — заявил представитель.

Но вместо танков и гаубиц беспилотник СММ наткнулся на другую находку. Возле работающей школы, на территории подконтрольной Киеву, стоит зенитный ракетный комплекс «Стрела-10».

Этим украинское командование подтверждает ранние заявления ОБСЕ и Народной милиции ДНР о том, что силовики прикрываются мирными жителями. Чтобы скрывать свое вооружение от мирового сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отчет за неделю: Украинские силовики 14 раз обстреляли окраины ЛНР
Мистическая связь: В драмтеатре Донецка открылась выставка, посвященная Булгакову и Гоголю
В ЛНР организовали работу 24 центров перевода документов для оформления паспорта РФ
Депутат ДНР: со стороны Украины нет волевого решения о наступлении мира
Отчет за неделю: какие потери и разрушения принесли Донбассу обстрелы ВСУ
С чем связано подорожание бензина и газа на АЗС ДНР?
С первого июля в ДНР будет работать электронная очередь за паспортами Республики
Новый клип Юлии Чичериной станет саундтреком к фильму о Захарченко "Его Оплот"
В одном из домов Донецка начался пожар, в первую очередь жители выносили котиков и документы
Националисты предложили Зеленскому рыть могилы погибшим украинским боевикам
Националистический батальон пытался прорвать линию защиты ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин отреагировал на заявление Зеленского
В Амвросиевке планируют открыть реабилитационный центр для военнослужащих
День рождения Пушкина в академии Луганска отметили диктантом по "Капитанской дочке"
С приходом Зеленского украинские военные увеличили интенсивность обстрелов Донбасса
Мира можно не ждать: Зеленский сделал заявление по Донбассу
Двое горняков погибли в результате несчастного случая на шахте в Снежном
В ДНР подорожал бензин и газ, цена на дизельное топливо осталась прежней
Как артисты муздрамы Донецка отметили 220-летие Пушкина
«Почта Донбасса» ввела в эксплуатацию марку к 220-летию со дня рождения Пушкина
"Бурановские бабушки" зажгли в Донецке
Иван Приходько: Всю ночь украинские боевики били Гольмовский
Когда «Донбасс Арена» начнет принимать гостей
Военные ВСУ отказываются минировать мосты у границы с Россией
ВСУ стянули к линии фронта в ЛНР реактивные системы залпового огня, самоходную артиллерию, бронетехнику
Почему в рядах ВСУ недовольны Зеленским