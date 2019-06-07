Мониторинговая миссия ОБСЕ недосчиталась боевой техники ВСУ
В ходе мониторинга миссия ОБСЕ не нашла боевую технику в установленных Украиной местах хранения. Об этом сегодня заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР.
— В ходе мониторинга установленных мест хранения отведённого тяжёлого вооружения ВСУ наблюдатели ОБСЕ констатировали что: девять самоходных гаубиц «Акация», 23 буксируемых гаубиц «Д-20», 15 пушек «Гиацинт-Б», две буксируемые гаубицы «МСТА-Б», десять танков «Т-72» и шесть 100 миллиметровых противотанковых пушек «Рапира» отсутствуют, — заявил представитель.
Но вместо танков и гаубиц беспилотник СММ наткнулся на другую находку. Возле работающей школы, на территории подконтрольной Киеву, стоит зенитный ракетный комплекс «Стрела-10».
Этим украинское командование подтверждает ранние заявления ОБСЕ и Народной милиции ДНР о том, что силовики прикрываются мирными жителями. Чтобы скрывать свое вооружение от мирового сообщества.
ИСТОЧНИК KP.RU
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