Мониторинговая миссия ОБСЕ недосчиталась боевой техники ВСУ

СЕГОДНЯ 17:11 2019-06-07T17:11:15+03:00

Свои БПЛА ВСУ на этой неделе использовали для того, что устраивать теракты в мусульманских мечетях. Фото: rg.ru

На установленных местах хранения не нашли танков, гаубиц и противотанковых пушек

Изменить размер текста: A A

В ходе мониторинга миссия ОБСЕ не нашла боевую технику в установленных Украиной местах хранения. Об этом сегодня заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР.

— В ходе мониторинга установленных мест хранения отведённого тяжёлого вооружения ВСУ наблюдатели ОБСЕ констатировали что: девять самоходных гаубиц «Акация», 23 буксируемых гаубиц «Д-20», 15 пушек «Гиацинт-Б», две буксируемые гаубицы «МСТА-Б», десять танков «Т-72» и шесть 100 миллиметровых противотанковых пушек «Рапира» отсутствуют, — заявил представитель.

Но вместо танков и гаубиц беспилотник СММ наткнулся на другую находку. Возле работающей школы, на территории подконтрольной Киеву, стоит зенитный ракетный комплекс «Стрела-10».

Этим украинское командование подтверждает ранние заявления ОБСЕ и Народной милиции ДНР о том, что силовики прикрываются мирными жителями. Чтобы скрывать свое вооружение от мирового сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU