2019-06-07T16:32:57+03:00
Экономика

С чем связано подорожание бензина и газа на АЗС ДНР?

Стоимость моторного бензина и дизтоплива в ДНР осталась без изменений
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сегодня дончане были неприятно удивлены новыми ценами. Фото: infocar.uaСегодня дончане были неприятно удивлены новыми ценами. Фото: infocar.ua
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Недолго радовались дончане снижению цен на ГСМ. Уже сегодня многие были удивлены новыми тарифами. Подорожание бензина и газа на автозаправочных станциях государственного предприятия «Региональная топливная компания» обусловлено повышением закупочной цены на топливо. Об этом сегодня сообщили Донецком агентству новостей в отделе по связям с общественностью ГП «РТК».

Сегодня на ряде автозаправочных станций ДНР отмечено повышение цен на газ и бензин. В частности, цена бензина марок АИ-98, АИ-95, АИ-92 на заправках «РТК» возросла на три рубля — до 42, 45 и 53 рублей за литр соответственно. Также на 1 рубль подорожал газ, который ранее стоил 22 рубля за литр. Цена дизельного топлива осталась на прежнем уровне – 49 рублей за литр.

- Повышение цены связано с ситуацией на рынке нефтепродуктов. Сейчас цена реализации топлива возросла из-за того, что повысилась цена закупки топлива, – сказала собеседница агентства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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