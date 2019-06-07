2019-06-07T17:29:52+03:00
Политика

Отчет за неделю: какие потери и разрушения принесли Донбассу обстрелы ВСУ

Повреждены 23 жилых дома и гражданских объекта инфраструктуры ДНР
Екатерина Сорока
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Всего ВСУ 118 раз нарушили согласованный режим прекращения огня. Фото: censor.net.uaВсего ВСУ 118 раз нарушили согласованный режим прекращения огня. Фото: censor.net.ua
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На прошедшей неделе украинские силовики сосредоточили свое внимание на уничтожении гражданской инфраструктуры в Донбассе. Так за пять дней они разрушили 23 постройки и ранили четыре мирных жителя Республики. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Управления Народной милиции ДНР.

— В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины повреждены 23 домостроения и гражданских объектов в населенных пунктах Ясиноватая, Гольмовский и город Донецк. Кроме того, боевики 93-й бригады подвергли обстрелу населенный пункт Васильевка, а также район насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, персонал которой вынужден был укрываться в убежище, — заявил представитель.

Меньше повезло мирным жителям Республики, которые не успели спрятаться в убежища. Таким образом, четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

— Все сведения с приложением фото и видеоматериалов будут направлены представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также переданы в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел в отношении военных преступников Брыжинского, Гудзя, Паласа, Курача и Полякова, — добавил представитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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