2019-06-07T15:42:01+03:00
Политика

С первого июля в ДНР будет работать электронная очередь за паспортами Республики

Запись в очередь будет осуществляться в отделениях «Почты Донбасса»
Екатерина Сорока
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Паспорта ДНР начали выдавать в 2016 году. Фото: dnr-live.ruПаспорта ДНР начали выдавать в 2016 году. Фото: dnr-live.ru
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Уже через месяц очереди в паспортных столах уменьшаться вдвое. Это благодаря тому, что в ДНР скоро появится электронная очередь за паспортами Республики. Об этом сегодня сообщил министр связи Виктор Яценко, во время пресс-конференции в Донецке.

— Создание электронной очереди позволит нормализовать процедуру получения документа, избавит граждан Республики от необходимости стоять в «живой» очереди, в перспективе — упростит получение желающими паспорта РФ, — сообщали ранее в Правительстве ДНР.

Создание ресурса с электронной очередью в паспортный стол будет осуществляться в несколько этапов. Первый – это запись жителей, которые желают получить паспорт Республики.

Записаться можно будет в сорока отделениях государственного предприятия «Почта Донбасса».

— Можно будет выбрать день и конкретный паспортный стол. Информация о дате и времени приема будет передаваться с помощью СМС-оповещения, — добавил Яценко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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