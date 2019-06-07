С первого июля в ДНР будет работать электронная очередь за паспортами Республики
Уже через месяц очереди в паспортных столах уменьшаться вдвое. Это благодаря тому, что в ДНР скоро появится электронная очередь за паспортами Республики. Об этом сегодня сообщил министр связи Виктор Яценко, во время пресс-конференции в Донецке.
— Создание электронной очереди позволит нормализовать процедуру получения документа, избавит граждан Республики от необходимости стоять в «живой» очереди, в перспективе — упростит получение желающими паспорта РФ, — сообщали ранее в Правительстве ДНР.
Создание ресурса с электронной очередью в паспортный стол будет осуществляться в несколько этапов. Первый – это запись жителей, которые желают получить паспорт Республики.
Записаться можно будет в сорока отделениях государственного предприятия «Почта Донбасса».
— Можно будет выбрать день и конкретный паспортный стол. Информация о дате и времени приема будет передаваться с помощью СМС-оповещения, — добавил Яценко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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