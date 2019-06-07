2019-06-07T15:14:34+03:00
Общество

В одном из домов Донецка начался пожар, в первую очередь жители выносили котиков и документы

Нескольких четвероногих питомцев спасти не получилось
Екатерина Сорока
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Пожар произошел в малосемейном доме в Пролетарском районе, на улице Щетинина, дом №1. Фото: actual.todayПожар произошел в малосемейном доме в Пролетарском районе, на улице Щетинина, дом №1. Фото: actual.today
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Сегодня, примерно в час дня в Донецке на улице Щетинина в малосемейном доме начался сильный пожар. Жители дома сразу покинули свои квартиры, как только почувствовали запах гари. В первую очередь они выносили с собой документы и своих домашних питомцев.

— Как нам (жителям дома) рассказали спасатели, пожар начался из-за сигареты. Кто-то выкинул окурок, и он попал на балкон, где лежала ковровая дорожка. Она воспламенилась. И каким-то образом огонь распространился дальше на седьмой и восьмой этаж, — рассказала пенсионерка, которая живет в этом доме.

К моменту, когда пожарные приехали в огне уже находился и девятый этаж дома.

В крайней сводке МЧС ДНР говорилось, что за сутки спасатели потушили 7 пожаров в Республике. Фото: vk.com

В крайней сводке МЧС ДНР говорилось, что за сутки спасатели потушили 7 пожаров в Республике. Фото: vk.com

На место происшествия выехали четыре пожарных машины и три "Скорые помощи". Несколько людей забрали в больницу с отравлением угарным газом.

За час спасателям удалось погасить пожар. После чего они начали выкидывать из окон сгоревших квартир испорченную мебель.

—Оказалось, что не всех животных спасли. Когда выкидывали мебель, один из пожарных рассказал, что нашли несколько котиков. Бедные животные так испугались, что забились под диван. И там задохнулись дымом, — добавила пенсионерка.

В целях безопасности во всем доме на неделю отключили электроэнергию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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