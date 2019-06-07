2019-06-07T13:32:57+03:00
Политика

Националисты предложили Зеленскому рыть могилы погибшим украинским боевикам

Предложение Зеленского реанимировать Минские отношения встретило критику националистов в Украине
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Националисты нэгодують: требуют продолжения войны. Фото: bim-bo.net/Националисты нэгодують: требуют продолжения войны. Фото: bim-bo.net/
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Зеленскому не позавидуешь. С одной стороны - ждущие обещанного мира украинские избиратели, с другой - требующие войны украинские боевики. Лидер националистов Билецкий раскритиковал решение президента Украины Зеленского активизировать Минские переговоры и призывы представителя Киева Кучмы запретить украинским военным вести ответный огонь в Донбассе.

-Двое погибших за одну ночь. Десять раненых. За три дня — шесть погибших, два десятка раненых бойцов. Среди них — мои друзья. Это те дни, когда Кучма ведет «наиболее плодотворные и конструктивные переговоры» в Минске. Когда этот «новый» переговорщик нового президента, призывает запретить стрелять в ответ!, — написал Билецкий в своем телеграмм-канале.

Он предложил президенту лично поехать на похороны погибших солдат.

- Я предлагаю Зеленскому поехать на похороны погибших, самому выкопать хоть одну солдатскую могилу. Узнать цену своих «веселых, мирных» решений и запретов стрелять во врага. Что касается Кучмы — вновь становится актуальным лозунг 2001 года: «Кучму геть!», — написал Билецкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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