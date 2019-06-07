Глава ДНР Денис Пушилин отреагировал на заявление Зеленского

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-07T13:07:42+03:00

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Денис Пушилин заявил, что попытка Зеленского переложить вину за обострение ситуации в районе поселка Новолуганское на нашу Народную милицию – это попытка, прежде всего, скрыть военные преступления именно украинских вооруженных формирований.

Глава Донецкой Народной Республики отметил, что в ночь на 7 июня украинскими военными велся массированный обстрел поселков — Гольмовский и Доломитный под Горловкой. Зафиксирован ряд прямых попаданий в объекты гражданской инфраструктуры.

- Зеленский продолжает политику двойной морали, оставшуюся ему в наследство от Порошенко. Факты категорически не соответствуют заявлениям и противоречат здравому смыслу. В очередной раз Украина пытается сделать Российскую Федерацию стороной конфликта и увести переговорный процесс из конструктивного русла, - говорится в заявлении Дениса Пушилина. - В реальности именно у украинского руководства нет никакого контроля над ВСУ, на чем мы неоднократно акцентировали внимание мировой общественности.

Глава государства добавил, что все заявления Украины о необходимости прекращения огня и освобождения пленных до сих пор остаются только заявлениями и призывал мировую общественность и западных участников переговорного процесса осудить и пресечь военные преступления Украины.

Напомним, ранее Зеленский обвинил Республику в обострении обстановки на горловском направлении и заявил, что Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко.

ИСТОЧНИК KP.RU